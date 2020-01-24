Михаил Гусман: Исторические и культурные связи Азербайджана и России всегда тесно переплетались

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"Я очень рад, что "Баку-Москва: Диалог культур" состоялся именно в день моего рождения. Я хочу выразить свою благодарность президенту Азербайджана и Первому вице-президенту за поддержку и патронаж этого мероприятия".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман.

Он также отметил, что данная конференция крайне важна с точки зрения развития двусторонних гуманитарных связей.

"И, честно говоря, на моей памяти в истории современного Азербайджана не было столь представительной делегации общественных деятелей, деятелей культуры из России. Хочу сказать, что вся делегация очень рада находиться здесь на бакинской земле. И дело не только в традиционном азербайджанском гостеприимстве, а в той атмосфере дружбы, сотрудничестве и внимании. Исторические и культурные связи Азербайджана и России всегда тесно переплетались", - заявил М. Гусман.

Напомним, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Михаила Гусмана орденом "Шараф". 23 января М. Гусман отметил свой 70-летний юбилей.