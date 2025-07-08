Михаил Гусман: Гейдар Алиев имел моральное право говорить, что спас свой народ

Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман заявил, что среди глав государств, у которых он брал интервью, только двое имели моральное право сказать, что спасли свой народ, и один из них - Гейдар Алиев.

Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман заявил, что среди глав государств, у которых он брал интервью, только двое имели моральное право сказать, что спасли свой народ, и один из них - Гейдар Алиев.

Как сообщает Report, на панельной сессии конференции "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа" в Баку, М.Гусман отметил, что до сих пор у него были интервью с более чем 500 главами государств и правительств:

"У меня были интервью с более чем 500 главами государств и правительств. Но только двое из этих собеседников имели моральное право говорить о себе: я спас свой народ. Одним из них был Гейдар Алиев".