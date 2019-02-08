Ветеран войны: Михаил Авагян был сражавшимся против грузин военным преступником

Тбилиси. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Михаил Авагян сражался в Абхазии против грузин. Он был военным преступником. Установленный ему в Грузии бюст должны демонтировать".

Как сообщает местное бюро Report, об этом журналистам заявил участник акции протеста против установления бюста карабахскому сепаратисту Михаилу Авагяну, ветеран абхазской войны Вахтанг Джорджикиа.

По его словам, состоящий из армян батальон имени Баграмяна учинил в Абхазии этническую чистку и совершил против мирных жителей невиданные зверства: "Члены батальона также подожгли в одном селе шины, в результате чего заживо сгорели члены одной семьи - женщины и дети. По этому поводу есть необходимые материалы".

В.Джорджикиа сказал, что установка бюста М.Авагяну является очередной намеренной провокацией: "Установка бюста незаконна. Центральная власть не была проинформирована об этом. Установку бюста называют личной инициативой. Однако, в любом случае, бюст установлен незаконно и его нужно снести".

Ветеран войны считает, что бюст снесут: "Так как власти не могут относиться лояльно к данному вопросу. Это призыв против государства. Грузинская общественность считает установку бюста провокацией. Цель этого шага - ухудшить отношения между Грузией и Азербайджаном, создать противостояние между проживающими в Грузии лицами различной национальности и создать нестабильность".