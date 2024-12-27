Заместитель генсека ООН выразил соболезнования Азербайджану: Я глубоко опечален произошедшим

Заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель Альянса цивилизаций (UNAOC) Мигель Анхель Моратинос выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой.

Заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель Альянса цивилизаций (UNAOC) Мигель Анхель Моратинос выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой.

Как передает Report , об этом функционер всемирной организации написан в соцсети "Х".

"Я глубоко опечален трагической катастрофой самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, в результате которой погибли 38 человек, в том числе граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и России. Мои мысли с семьями тех, кто погиб в этой трагедии. Я выражаю искренние соболезнования правительствам пострадавших стран", - говорится в публикации.

Напомним, пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту авиалайнера 38 погибли, 29 выжили.