МИД выразил отношение к включению Азербайджана в группу стран с риском терроризма

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ МИД Азербайджана выразил отношение к включению Государственным департаментом США Азербайджана в группу стран с риском терроризма.

Как сообщает Report, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма: "В то время, как в последние годы приток туристов в Азербайджан вырос на 24%, число прибывших в Азербайджан иностранцев превысило 2,7 млн, в нашей стране прошли I Европейские игры, IV Игры исламской солидарности, гонки Формулы-1, проходят форумы по межкультурному и межрелигиозному диалогу, крупные политические, экономические, спортивные и культурные мероприятия, в том числе встречи начальников генштабов США и России, глав военного комитета НАТО с начальником генштаба России, подобное заявление Госдепа США вызывает удивление".

Официальный представитель МИД заявил, что проведение в Азербайджане столь крупных мероприятий, помимо всего прочего, связано с тем, что в Азербайджане царит стабильность, безопасность и общественное спокойствие: "За исключением территорий Азербайджана, оккупированных Арменией, правительство нашей страны полностью контролирует безопасность и оперативную обстановку в стране. Оккупация Арменией территорий Азербайджана остается основной угрозой мира и безопасности в регионе ”.