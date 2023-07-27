МИД: В корне неверно выдавать легитимные меры, предпринятые Азербайджаном, за закрытие Лачынской дороги

В корне неверно выдавать легитимные меры, предпринятые Азербайджаном, за закрытие Лачынской дороги.

В корне неверно выдавать легитимные меры, предпринятые Азербайджаном, за закрытие Лачынской дороги.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление верховного представителя Европейского Союза по внешним связям и политике безопасности Жозепа Борреля о ситуации в регионе.

По словам представителя министерства, наряду с этим, после 44-дневной войны армянские вооруженные силы, которые продолжают представлять угрозу национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, не были полностью выведены с азербайджанских территорий, кроме того, используя Лачынскую дорогу, Армения осуществляет незаконную деятельность, перевозя на территорию Азербайджана боеприпасы и мины, при этом игнорируются и протесты азербайджанской стороны против вывоза природных ресурсов Азербайджана в Армению.