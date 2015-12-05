МИД: Вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Армении как стране агрессоре и оккупанте

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ. "По данным министерства обороны Азербайджана, за последние дни на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск и по всей линии фронта Армения осуществляет провокационную деятельность, интенсивно нарушает режим прекращения огня с использованием крупнокалиберного оружия, минометов и другой тяжелой техники. В результате преднамеренных действий военно-авантюрного характера за последние несколько дней погибли двое военнослужащих азербайджанских вооруженных сил, еще двое были ранены"

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в связи с текущей ситуацией на на линии фронта.

Он подчеркнул, что в то время, как в Белграде проводится 22-е заседание Совета министров ОБСЕ, организуется встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сопредседатели Минской группы выступают с заявлениями на уровне министров иностранных дел в связи с урегулированием конфликта, Армения подобными провокациями преднамеренно осложняет ситуацию, пытается любыми способами помешать переговорному процессу, не допустить продвижения в решении конфликта, сохранить непродолжительный и неприемлемый статус-кво: "По подобному сценарию официальный Ереван в ноябре 2014 года сразу после встречи президентов Азербайджана и Армении, проведенной в Париже по инициативе президента Франции Франсуа Олланда, в провокационных целях провели на оккупированных азербайджанских территориях крупномасштабные военные учения с участием 45 тысячного личного состава и 5 тыс. единиц техники, что способствовало инциденту, связанным с вертолетом.

Присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является главным препятствием в урегулировании конфликта, и способствует эскалации ситуации и совершению инцидентов. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что для достижения урегулирования конфликта и установления продолжительного мира в регион, в соответствии с требованиями 4 резолюций Совета Безопасности ООН следует обеспечить вывод армянских вооруженных подразделений с оккупированных азербайджанских территорий.

В противном случае вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Армении как стране агрессоре и оккупанте".