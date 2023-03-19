МИД: вмешательство во внутренние дела Азербайджана никогда не будет допущено

Вмешательство во внутренние дела Азербайджана никогда не будет допущено.

Вмешательство во внутренние дела Азербайджана никогда не будет допущено.

Как передает Report , об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя антиазербайджанское заявление МИД Армении от 18 марта.

По его словам, армянская сторона, которая в течение 30-летнего периода оккупации игнорировала призывы и решения международных организаций о прекращении оккупации, должна прекратить попытки использовать международные организации в качестве инструмента для своей реваншистской и противоречащей принципу территориальной целостности политике, немедленно положить конец попыткам вмешательства в сотрудничество и связи Азербайджана с международными организациями.

"Азербайджан, несмотря на все попытки незаконного вмешательства Армении, шантаж и угрозы, после освобождения своих территорий продолжает сотрудничество с международным сообществом, в том числе со специализированными организациями ООН в плане масштабных восстановительно-строительных работ, а также обеспечения безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев на свои земли. Вновь напоминаем армянской стороне, что делегация Верховного комиссара ООН по делам беженцев в октябре 2021 года ознакомилась с широкомасштабными разрушениями, учиненными Арменией на наших территориях, освобожденных от оккупации, в том числе в населенном пункте Суговушан... Азербайджан своими реставрационно-восстановительными работами доказывает, что в регион вернулись хозяева и дальнейшие попытки агрессии в этих районах будут предотвращены. Деятельность международных организаций на территории Азербайджана будет продолжаться в рамках его законодательства, и вмешательство во внутренние дела Азербайджана никогда не будет допущено", - говорится в комментарии.