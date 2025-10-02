Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    МИД Венесуэлы: У Азербайджана очень сильная внешняя политика - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 21:40
    Азербайджан сформировал очень сильную внешнюю политику, наладив хорошие отношения не только с развивающимися странами, но и с ведущими государствами мира.

    Об этом в интервью американскому бюро Report заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

    Глава ведомства отметил, что Венесуэла поддерживала территориальную целостность Азербайджана в ходе конфликта с Арменией:

    "Президент Венесуэлы привержен миру. Мы очень рады парафированию мирного соглашения между Баку и Ереваном. Мы всегда оказывали поддержку в донесении правдивых фактов об Азербайджане до международной общественности на разных платформах, поддерживали призывы Баку к миру. Сейчас мы продолжаем оказывать поддержку для продвижения мирных переговоров между двумя странами. Это единственный правильный путь для развития и укрепления мира в регионе".

    Министр также рассказал о двусторонних отношениях между Венесуэлой и Азербайджаном:

    "У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном. Это прекрасная и дружественная страна. Наши отношения развиваются во многих направлениях и это очевидно. Мы укрепляем двусторонние связи, и у нас отличные отношения с правительством Азербайджана. Мы очень тесно сотрудничаем и реализуем эксклюзивные проекты в области энергетики, торговли, туризма, сельского хозяйства. Мы также подписали несколько Меморандумов о взаимопонимании. Мы оказывали поддержку многим проектам Азербайджана в рамках ООН, особенно в период председательства в Движении неприсоединения и COP29".

