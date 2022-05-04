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МИД: В Азербайджан эвакуированы оставшиеся без родителей трое несовершеннолетних детей

МИД: В Азербайджан эвакуированы оставшиеся без родителей трое несовершеннолетних детей В Азербайджан эвакуированы трое несовершеннолетних детей погибших в Харькове граждан Азербайджанской Республики Махмудова Эмина Забит оглу и его супруги Махмудовой Людмилы - Махмудова Рената 2007 г. р., Махмудов Давид 2010 г. р. и Махмудова Даяна 2017 г.
Внешняя политика
4 мая 2022 г. 20:48
МИД: В Азербайджан эвакуированы оставшиеся без родителей трое несовершеннолетних детей

В Азербайджан эвакуированы трое несовершеннолетних детей погибших в Харькове граждан Азербайджанской Республики Махмудова Эмина Забит оглу и его супруги Махмудовой Людмилы - Махмудова Рената 2007 г. р., Махмудов Давид 2010 г.р. и Махмудова Даяна 2017 г.р.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Являющиеся гражданами Азербайджанской Республики дети после гибели родителей были перевезены знакомыми на территорию Российской Федерации.

Для репатриации детей в Азербайджанскую Республику государственными структурами Азербайджана был осуществлен ряд необходимых мер. При поддержке правительства Азербайджанской Республики детям будет оказана необходимая юридическая, медицинская, социальная и психологическая помощь.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Ukraynada valideynləri həlak olan 3 azərbaycanlı uşaq Vətənə gətirilib"

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