МИД: В Азербайджан эвакуированы оставшиеся без родителей трое несовершеннолетних детей

В Азербайджан эвакуированы трое несовершеннолетних детей погибших в Харькове граждан Азербайджанской Республики Махмудова Эмина Забит оглу и его супруги Махмудовой Людмилы - Махмудова Рената 2007 г. р., Махмудов Давид 2010 г. р. и Махмудова Даяна 2017 г.

В Азербайджан эвакуированы трое несовершеннолетних детей погибших в Харькове граждан Азербайджанской Республики Махмудова Эмина Забит оглу и его супруги Махмудовой Людмилы - Махмудова Рената 2007 г. р., Махмудов Давид 2010 г.р. и Махмудова Даяна 2017 г.р.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Являющиеся гражданами Азербайджанской Республики дети после гибели родителей были перевезены знакомыми на территорию Российской Федерации.

Для репатриации детей в Азербайджанскую Республику государственными структурами Азербайджана был осуществлен ряд необходимых мер. При поддержке правительства Азербайджанской Республики детям будет оказана необходимая юридическая, медицинская, социальная и психологическая помощь.