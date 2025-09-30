МИД Узбекистана: Ташкент и Баку планируют на 2026 год насыщенную повестку - ЭКСКЛЮЗИВ

Повестка двусторонних отношений Азербайджана и Узбекистана на 2026 год будет насыщена мероприятиями на всех уровнях.

Об этом заявил Report пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана Ахрор Бурханов в рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума в Баку.

Он отметил, что сотрудничество двух стран развивается беспрецедентными темпами и охватывает все сферы: "Нет отраслей, где бы мы не наблюдали ощутимого прогресса. Азербайджан является нашим союзником, и это самый высокий уровень отношений между государствами. Мы очень рады такой положительной динамике с братской для нас страной", - подчеркнул Бурханов.

По его словам, в этом году также состоялись встречи и переговоры на высшем уровне, активизировался обмен делегациями, что дает ощутимый импульс торгово-экономическому росту. Особое значение, по его словам, имеет и проведение медиафорума, ставшего результатом договоренностей, достигнутых президентами двух стран.

"Развитие союзнических и дружественных отношений с братским Азербайджаном является для Узбекистана одним из главных приоритетов. Эти связи опираются на глубокие исторические корни, схожесть культурных традиций, религии и языка", - отметил он.

Он подчеркнул, что график мероприятий на следующий год будет насыщенным: запланированы мероприятия на уровне министров иностранных дел, различных министерств и других структур двух государств.