МИД: Установленные Арменией мины продолжают представлять угрозу для жизни людей

Установленные Арменией мины продолжают представлять угрозу для жизни людей в Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "Х".

"Сегодня еще два мирных жителя получили тяжелые ранения в результате разрыва мины в Шушинском и Физулинском районах. После окончания 44-дневной войны число жертв достигло 340 человек", - говорится в публикации.