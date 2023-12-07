МИД: Установленные Арменией мины продолжают представлять угрозу для жизни людей

Установленные Арменией мины продолжают представлять угрозу для жизни людей в Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "Х".
"Сегодня еще два мирных жителя получили тяжелые ранения в результате разрыва мины в Шушинском и Физулинском районах. После окончания 44-дневной войны число жертв достигло 340 человек", - говорится в публикации.
Armenia-planted #landmines continue to pose a threat to human lives in Azerbaijan.
Today, two more Azerbaijani civilians were severely injured as a result of landmine explosion in Shusha and Fuzuli regions.