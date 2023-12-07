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МИД: Установленные Арменией мины продолжают представлять угрозу для жизни людей

МИД: Установленные Арменией мины продолжают представлять угрозу для жизни людей Установленные Арменией мины продолжают представлять угрозу для жизни людей в Азербайджана.
Внешняя политика
7 декабря 2023 г. 17:21
МИД: Установленные Арменией мины продолжают представлять угрозу для жизни людей

Установленные Арменией мины продолжают представлять угрозу для жизни людей в Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "Х".

"Сегодня еще два мирных жителя получили тяжелые ранения в результате разрыва мины в Шушинском и Физулинском районах. После окончания 44-дневной войны число жертв достигло 340 человек", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке MFA: Number of victims of mine terrorism since end of 44-day war has reached 340
Версия на азербайджанском языке XİN: Son üç ildə ermənilərin mina terrorunun qurbanlarının sayı 340 nəfərə çatıb

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