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МИД Украины решительно осудил нападение на консульство Азербайджана

МИД Украины решительно осудил нападение на консульство Азербайджана "Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности"
Внешняя политика
8 ноября 2020 г. 09:50
МИД Украины решительно осудил нападение на консульство Азербайджана

"Решительно осуждаем совершенный неизвестными лицами обстрел помещения Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

"Правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности", - заявили в МИД Украины.

В ночь на 7 ноября Почетное консульство Азербайджана в городе Харьков подверглось вооруженному нападению.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей, которые использовали пистолет с глушителем.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на английском языке Ukrainian MFA condemns attack on Azerbaijani Consulate
Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN Azərbaycanın konsulluğuna hücumu qınadı

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