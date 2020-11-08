МИД Украины решительно осудил нападение на консульство Азербайджана

"Решительно осуждаем совершенный неизвестными лицами обстрел помещения Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове".
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.
"Правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности", - заявили в МИД Украины.
В ночь на 7 ноября Почетное консульство Азербайджана в городе Харьков подверглось вооруженному нападению.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей, которые использовали пистолет с глушителем.
По факту возбуждено уголовное дело.