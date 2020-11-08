МИД Украины решительно осудил нападение на консульство Азербайджана

"Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности"

"Решительно осуждаем совершенный неизвестными лицами обстрел помещения Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

"Правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности", - заявили в МИД Украины.

В ночь на 7 ноября Почетное консульство Азербайджана в городе Харьков подверглось вооруженному нападению.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей, которые использовали пистолет с глушителем.

По факту возбуждено уголовное дело.