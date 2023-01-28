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МИД Туркменистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

МИД Туркменистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране Министерство иностранных дел Туркменистана выступило с осуждением вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране, которые было совершено в пятницу утром, передает Report.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 17:24
МИД Туркменистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

Министерство иностранных дел Туркменистана выступило с осуждением вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране, которые было совершено в пятницу утром, передает Report.

"Туркменистан заявляет о недопустимости нападения на дипломатические представительства и применения какого-либо насилия в отношении персонала дипломатических ведомств", - говорится в публикации на сайте МИД.

В своем заявлении внешнеполитическое ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшего, а также желает скорейшего выздоровления раненым сотрудникам посольства Азербайджана в Иране.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistan XİN Azərbaycan səfirliyinə hücumu pisləyib
Версия на английском языке Turkmen Foreign Ministry condemns attack on Azerbaijani embassy in Iran

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