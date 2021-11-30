МИД Турции выразил Азербайджану соболезнования в связи с крушением вертолета

14:19

Министерство иностранных дел Турции выразило Азербайджану соболезнования в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС).

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице МИД Турции в Twitter.

“Мы с чувством глубокой печали встретили известие о крушении военного вертолета, выполнявшего тренировочный полет в Хызынском районе Азербайджана, на полигоне “Гарахейбат". Просим милости Аллаха для шехидов и исцеления раненым”, - говорится в сообщении.

Напомним, что 30 ноября около 10:40 военный вертолет ГПС разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района.

Среди экипажа вертолета есть погибшие и пострадавшие.