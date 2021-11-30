О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД Турции выразил Азербайджану соболезнования в связи с крушением вертолета

МИД Турции выразил Азербайджану соболезнования в связи с крушением вертолета 14:19
Внешняя политика
30 ноября 2021 г. 14:37
МИД Турции выразил Азербайджану соболезнования в связи с крушением вертолета
0 : 00
0 : 00

Министерство иностранных дел Турции выразило Азербайджану соболезнования в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС).

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице МИД Турции в Twitter.

“Мы с чувством глубокой печали встретили известие о крушении военного вертолета, выполнявшего тренировочный полет в Хызынском районе Азербайджана, на полигоне “Гарахейбат". Просим милости Аллаха для шехидов и исцеления раненым”, - говорится в сообщении.

Напомним, что 30 ноября около 10:40 военный вертолет ГПС разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района.

Среди экипажа вертолета есть погибшие и пострадавшие.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkish FM expresses condolences to Azerbaijan over helicopter crash
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN helikopter qəzası ilə bağlı Azərbaycana başsağlığı verib

Самое важное

Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
Международный суд ООН огласит решение по иску Азербайджана против Армении 7 декабря
Международный суд ООН огласит решение по иску Азербайджана против Армении 7 декабря
30 ноября 2021 г. 09:41
Тысячный танкер с азербайджанской нефтью отправился с терминала Супса
Тысячный танкер с азербайджанской нефтью отправился с терминала Супса
30 ноября 2021 г. 08:32
Оперштаб дал поручения в связи с омикрон-штаммом коронавируса
Оперштаб дал поручения в связи с омикрон-штаммом коронавируса
29 ноября 2021 г. 19:27
В Азербайджане в новогодние праздники усилят контроль за соблюдением карантинных правил
ФотоВ Азербайджане в новогодние праздники усилят контроль за соблюдением карантинных правил
29 ноября 2021 г. 19:19
Назначены новые заместители министра молодежи и спорта Азербайджана
Назначены новые заместители министра молодежи и спорта Азербайджана
29 ноября 2021 г. 17:35
В Джебраиле мирный житель подорвался на мине
В Джебраиле мирный житель подорвался на мине
29 ноября 2021 г. 16:11
В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса омикрон
В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон"
29 ноября 2021 г. 11:04
Ильхам Алиев: Отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях
Ильхам Алиев: Отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях
29 ноября 2021 г. 00:10
Президент Азербайджана: Мы придаем огромное значение связям с Ираном
Президент Азербайджана: Мы придаем огромное значение связям с Ираном
28 ноября 2021 г. 23:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi