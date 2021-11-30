В Азербайджане разбился военный вертолет, есть погибшие и раненые

Сегодня около 10:40 на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района, при выполнении учебных полетов разбился военный вертолет Государственной пограничной службы.

Сегодня около 10:40 на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района, при выполнении учебных полетов разбился военный вертолет Государственной пограничной службы.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры.

В результате аварии есть погибшие и раненые среди членов экипажа вертолета.

Руководящий состав Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры находится на месте происшествия. В связи с инцидентом проводятся совместные следственные мероприятия.