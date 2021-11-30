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В Азербайджане разбился военный вертолет, есть погибшие и раненые

В Азербайджане разбился военный вертолет, есть погибшие и раненые Сегодня около 10:40 на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района, при выполнении учебных полетов разбился военный вертолет Государственной пограничной службы.
Происшествия
30 ноября 2021 г. 12:18
В Азербайджане разбился военный вертолет, есть погибшие и раненые
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Сегодня около 10:40 на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района, при выполнении учебных полетов разбился военный вертолет Государственной пограничной службы.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры.

В результате аварии есть погибшие и раненые среди членов экипажа вертолета.

Руководящий состав Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры находится на месте происшествия. В связи с инцидентом проводятся совместные следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, ölənlər və yaralananlar var

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