МИД Турции: Проведение т.н. "выборов" в Карабахе является нарушением международного права

Турция не признает т.н. "выборы", проводимые сепаратистским режимом в Карабахе.

Турция не признает так называемые "выборы", проводимые сепаратистским режимом в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

"Турция не признает эти незаконные выборы, которые представляют собой нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Мы призываем ООН и международное сообщество не признавать эти выборы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что т.н. "выборы" являются нарушением международного права, включая резолюции Совета Безопасности ООН и принципы ОБСЕ. "Мы осуждаем и расцениваем эти выборы, которые проводятся в период, когда Азербайджан и Армения стремятся продолжить мирные переговоры, как шаг, направленный на их подрыв".

"Турция поддерживает процесс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и по-прежнему верит, что подписание долгосрочного мирного соглашения в ближайшее время внесет значительный вклад в мир и стабильность в регионе", - заключили в МИД Турции.