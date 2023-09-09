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МИД Турции: Проведение т.н. "выборов" в Карабахе является нарушением международного права

МИД Турции: Проведение т.н. "выборов" в Карабахе является нарушением международного права Турция не признает т.н. "выборы", проводимые сепаратистским режимом в Карабахе.
Внешняя политика
9 сентября 2023 г. 15:48
МИД Турции: Проведение т.н. выборов в Карабахе является нарушением международного права

Турция не признает так называемые "выборы", проводимые сепаратистским режимом в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

"Турция не признает эти незаконные выборы, которые представляют собой нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Мы призываем ООН и международное сообщество не признавать эти выборы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что т.н. "выборы" являются нарушением международного права, включая резолюции Совета Безопасности ООН и принципы ОБСЕ. "Мы осуждаем и расцениваем эти выборы, которые проводятся в период, когда Азербайджан и Армения стремятся продолжить мирные переговоры, как шаг, направленный на их подрыв".

"Турция поддерживает процесс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и по-прежнему верит, что подписание долгосрочного мирного соглашения в ближайшее время внесет значительный вклад в мир и стабильность в регионе", - заключили в МИД Турции.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: “Qarabağda qondarma rejimin keçirdiyi “prezident seçkisini” tanımırıq"
Версия на английском языке Turkish MFA: Carrying out so-called "elections" in Karabakh is violation of international law

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