МИД Турции приветствовал ликвидацию Минской группы ОБСЕ
Внешняя политика
- 02 сентября, 2025
- 10:00
Министерство иностранных дел Турции приветствовало решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что реализованное совместными усилиями двух стран решение является одним из важных этапов мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.
Напомним, что 1 сентября Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.
