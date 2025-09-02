    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    МИД Турции приветствовал ликвидацию Минской группы ОБСЕ

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 10:00
    МИД Турции приветствовал ликвидацию Минской группы ОБСЕ

    Министерство иностранных дел Турции приветствовало решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства.

    Отмечается, что реализованное совместными усилиями двух стран решение является одним из важных этапов мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

    Напомним, что 1 сентября Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.

    МИД   Турция   Минский процесс ОБСЕ   Азербайджан   Армения  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Türkiyə XİN ATƏT-in Minsk qrupunun ləğvini alqışlayıb
    Английская версия Английская версия
    Türkiye welcomes closure of OSCE Minsk Process structures

