МИД Турции поздравил Азербайджан с успешными выборами

МИД Турции поздравил Азербайджан с успешным проведением в стране внеочередных парламентских выборов.

Как передает Report, об этом говорится на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

"Желаем, чтобы проведенные сегодня выборы в Милли Меджлис принесли пользу братскому народу Азербайджана", - говорится в обращении.

МИД поздравил лидера правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева с уверенной победой партии на выборах.

В МИД Турции поприветствовали приверженность властей Азербайджана к проведению выборов в рамках демократических стандартов и на основе принципов прозрачности.