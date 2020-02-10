МИД Турции поздравил Азербайджан с успешными выборами

МИД Турции поздравил Азербайджан с успешным проведением в стране внеочередных парламентских выборов.
Как передает Report, об этом говорится на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.
"Желаем, чтобы проведенные сегодня выборы в Милли Меджлис принесли пользу братскому народу Азербайджана", - говорится в обращении.
МИД поздравил лидера правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева с уверенной победой партии на выборах.
В МИД Турции поприветствовали приверженность властей Азербайджана к проведению выборов в рамках демократических стандартов и на основе принципов прозрачности.