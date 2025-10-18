Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    МИД Турции поздравил Азербайджан

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 12:59
    МИД Турции поздравил Азербайджан

    Министерство иностранных дел Турции (МИД) поздравило Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления государственной независимости.

    Как сообщает Report, внешнеполитическое ведомство разместило публикацию в соцсети X.

    "Поздравляем нашего союзника, братский Азербайджан с 34-й годовщиной восстановления независимости!" - отмечается в публикации.

    МИД Турции День восстановления независимости
    Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib
    Turkish Foreign Ministry congratulates Azerbaijan

