    Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2025
    • 12:42
    Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib

    Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı 18 oktyabr - Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barədə "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    "Müttəfiqimiz, qardaş Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpasının 34-cü ildönümü mübarək olsun!" - paylaşımda qeyd olunub.

