Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2025
- 12:42
Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı 18 oktyabr - Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barədə "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
"Müttəfiqimiz, qardaş Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpasının 34-cü ildönümü mübarək olsun!" - paylaşımda qeyd olunub.
Müttefikimiz kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü’nün 34. yıldönümü kutlu olsun! pic.twitter.com/vnOCi9fD2z— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 18, 2025
