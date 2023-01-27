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МИД Турции: Осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

МИД Турции: Осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране "Осуждаем совершенное сегодня утром вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране".
Внешняя политика
27 января 2023 г. 12:29
МИД Турции: Осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

"Осуждаем совершенное сегодня утром вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В заявлении отмечается, что пережившая подобные нападения Турция понимает и разделяет боль азербайджанского народа.

"Крайне важно, чтобы ответственный за это низкое деяние был незамедлительно обнаружен и привлечен к ответственности, а также важно принять все необходимые меры во избежание повторения. Братский Азербайджан никогда не будет в одиночестве. Мы продолжим поддерживать Азербайджан", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на английском языке Turkish MFA: 'We condemn the armed attack on the embassy of Azerbaijan in Iran'
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: "Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücumu pisləyirik"

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