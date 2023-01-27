МИД Турции: Осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

"Осуждаем совершенное сегодня утром вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране".

"Осуждаем совершенное сегодня утром вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В заявлении отмечается, что пережившая подобные нападения Турция понимает и разделяет боль азербайджанского народа.

"Крайне важно, чтобы ответственный за это низкое деяние был незамедлительно обнаружен и привлечен к ответственности, а также важно принять все необходимые меры во избежание повторения. Братский Азербайджан никогда не будет в одиночестве. Мы продолжим поддерживать Азербайджан", - подчеркивается в заявлении.