МИД Турции обратился к проживающим в Азербайджане гражданам в связи с предстоящими выборами

Проживающие и работающие в Азербайджане граждане Турции смогут принять участие в голосовании на предстоящих 14 мая президентских и парламентских выборах.

Проживающие и работающие в Азербайджане граждане Турции смогут принять участие в голосовании на предстоящих 14 мая президентских и парламентских выборах.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Турции, голосование по первому туру выборов пройдет 5-8 мая, в случае проведения повторного тура - 20-22 мая.

Избирательный участок для граждан Турции будет функционировать в здании дипломатического представительства в Баку (улица Самеда Вургуна, 134), в генконсульстве в Гяндже (М.А.Аббасзаде, 6) и генконсульстве в Нахчыване (улица Гейдара Алиева, 17). Голосование будет проводиться во всех трех избирательных участках одновременно.

Напомним, что 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.