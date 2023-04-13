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МИД Турции обратился к проживающим в Азербайджане гражданам в связи с предстоящими выборами

МИД Турции обратился к проживающим в Азербайджане гражданам в связи с предстоящими выборами Проживающие и работающие в Азербайджане граждане Турции смогут принять участие в голосовании на предстоящих 14 мая президентских и парламентских выборах.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 15:39
МИД Турции обратился к проживающим в Азербайджане гражданам в связи с предстоящими выборами

Проживающие и работающие в Азербайджане граждане Турции смогут принять участие в голосовании на предстоящих 14 мая президентских и парламентских выборах.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Турции, голосование по первому туру выборов пройдет 5-8 мая, в случае проведения повторного тура - 20-22 мая.

Избирательный участок для граждан Турции будет функционировать в здании дипломатического представительства в Баку (улица Самеда Вургуна, 134), в генконсульстве в Гяндже (М.А.Аббасзаде, 6) и генконсульстве в Нахчыване (улица Гейдара Алиева, 17). Голосование будет проводиться во всех трех избирательных участках одновременно.

Напомним, что 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.

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Версия на азербайджанском языке Qardaş ölkə seçkilərlə bağlı Azərbaycanda yaşayan Türkiyə vətəndaşlarına müraciət edib

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