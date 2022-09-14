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МИД Турции: Азербайджан не мог не отреагировать на провокацию

МИД Турции: Азербайджан не мог не отреагировать на провокацию Уходя из Карабаха армяне разрушают все вокруг и устанавливают новые мины.
Внешняя политика
14 сентября 2022 г. 11:14
МИД Турции: Азербайджан не мог не отреагировать на провокацию

Уходя из Карабаха, армяне разрушают все вокруг и устанавливают новые мины.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Недавняя напряженность на армяно-азербайджанской границе показывает, насколько хрупка ситуация. Армения долгое время не реагировала на мирное соглашение Азербайджана, состоящее из пяти пунктов. Уже созданы комиссии для определения границ. Однако, Армения продолжает свои провокации и Азербайджан не мог не отреагировать на них. Если мы хотим стабильности в регионе, Армения должна прекратить саботаж", - сказал Чавушоглу.

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Версия на английском языке Cavusoglu: 'Azerbaijan could not but respond to Armenia's provocation' 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısı: "Azərbaycanın təxribata cavab verməməsi mümkün deyildi"

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