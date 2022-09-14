МИД Турции: Азербайджан не мог не отреагировать на провокацию

Уходя из Карабаха армяне разрушают все вокруг и устанавливают новые мины.

Уходя из Карабаха, армяне разрушают все вокруг и устанавливают новые мины.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Недавняя напряженность на армяно-азербайджанской границе показывает, насколько хрупка ситуация. Армения долгое время не реагировала на мирное соглашение Азербайджана, состоящее из пяти пунктов. Уже созданы комиссии для определения границ. Однако, Армения продолжает свои провокации и Азербайджан не мог не отреагировать на них. Если мы хотим стабильности в регионе, Армения должна прекратить саботаж", - сказал Чавушоглу.