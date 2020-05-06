МИД: США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

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"Этот документ, преподнесенный как резолюция Сената штата Миннесота и подписанный сенатором Мери Киффмейер, секретарем Сената и председателем комитета по правилам и администрации Сената, как было представлено и в информации офиса Сената, является личным заявлением сенатора М.Клиффмейер и носит характер символического жеста. Для принятия такого документа, который мжет быть принят любым членом Сената, не требуется голосование, то есть этот документ не принимается Штатом как официалоьная резолюция. Как видно, бумага, преподнесенная как "признание" штатом Миннесота марионеточного режима, созданного на оккупированных территориях нашей страны, на самом деле является символическим документом за подписью сенатора, не рассмотренным и не выдвинутым на голосование в Сенате".

Как передает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопросы местных СМИ о распространённой в армянской прессе 5 мая информации о принятии резолюции по "признанию" Сенатом американского штата Миннесота марионеточного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана.

"В целом же хочу подчеркнуть, что признание каких-либо образований "государством" не входит в полномочия законодательного органа штата. Что касается позиции США на федеральном уровне, эта позиция известна: США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ", - подчеркнула Л.Абдуллаева.