МИД: Среди погибших и раненых в результате землетрясения в Мексике нет граждан Азербайджана

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Среди погибших и раненых в результате землетрясения в Мексике нет граждан Азербайджана.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, посольство Азербайджана в Мексике продолжает функционировать в нормальном режиме. В консульском отделе посольства зарегистрировано мало граждан Азербайджана: "В Мексике проживает несколько азербайджанских семей, после землетрясения посольство связалось с ними".

Отметим, что в результате 7-бального землетрясения в столице Мексики (Мехико) погибли 226 человек.