МИД: Среди погибших и раненых в лесных пожарах в Греции нет граждан Азербайджана

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ "Среди погибших и раненых в лесных пожарах в Греции нет граждан Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

"Как сообщили в посольстве Азербайджана в Греции, среди погибших и раненых во время лесных пожаров в этой стране не зарегистрировано граждан Азербайджанской Республики.

Посольство нашей страны в Греции постоянно находится на связи с соответствующими структурами этой страны", - сообщил представитель МИД.