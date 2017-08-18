МИД: Среди погибших и раненых в ходе террористических актов в Барселоне нет граждан Азербайджана

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Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ "Категорически осуждаем террористические акты, совершенные в испанском городе Барселоне. Выражаем глубокое соболезнование семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым в результате террористических актов".

Об этом заявил Report руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджанская Республика, как государство страдающее от терроризма, резко осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях: "В связи с террористическими атаками, совершенными в Барселоне, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Королю Испании Его величеству Филиппу VI.

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров также направил письмо с соболезнованиями министру иностранных дел Королевства Испании Альфонсо Дастису".

По его словам, как сообщили из посольства Азербайджана в Королевстве Испании, среди погибших и раненых во время террористических актов в Барселоне граждан Азербайджана до сих пор не зарегистрировано.

Х. Гаджиев отметил, что посольство Азербайджана продолжает контакты с соответствующими структурами Испании: "Есть еще несколько человек, ставших жертвами террористического акта, личность которых пока не установлена. В случае, если появится дополнительная информация, она будет предоставлена СМИ и общественности".