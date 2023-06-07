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МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране

МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране "Словакия и Азербайджан поддерживают интенсивный политический диалог и контакты на высоком уровне"
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 14:14
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране

Словакия высоко ценит решение Азербайджана открыть полноценное посольство в этой стране.

Об этом Report заявили в министерстве иностранных дел Словакии.

"Словакия и Азербайджан поддерживают интенсивный политический диалог и контакты на высоком уровне. В наших двусторонних отношениях нет серьезных препятствий, которые могли бы помешать дальнейшему развитию нашего сотрудничества по многим направлениям. Мы высоко ценим решение Азербайджана открыть полноценное посольство в Словакии. Считаем это ответным шагом, подтверждением наших дружеских отношений и выражением заинтересованности в активизации нашего сотрудничества",- заявили в МИД.

Отмечается. что Словакия рассматривает Азербайджан как страну, полную экономических возможностей: "Изучение потенциала бизнеса является одним из наших главных приоритетов. В целом наши нынешние усилия сосредоточены на создании более устойчивой основы и принятии более системного подхода к нашему экономическому сотрудничеству. Преследуя эти цели, мы уделяем повышенное внимание многим направлениям".

Напомним, что 6-7 июня состоялся рабочий визит главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Словакию.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiya XİN: “Ölkəmizdə Azərbaycan səfirliyinin açılması qərarını yüksək qiymətləndiririk”

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