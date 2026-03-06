Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 06 марта, 2026
    • 17:48
    МИД Сербии осудил дроновую атаку Ирана на Нахчыван

    Министерство иностранных дел Сербии осудило дроновую атаку Ирана по территории Нахчывана.

    Как сообщает балканское бюро Report, во внешнеполитическом ведомстве инцидент назвали неприемлемым.

    В заявлении отмечается, что в ходе этого инцидента возникла прямая угроза безопасности территории и гражданского населения.

    Министерство в очередной раз подтвердило неизменную поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

    "Любые попытки втягивания дружественных государств в расширение региональных конфликтов или действия, направленные на дестабилизацию обстановки в приграничных районах, включая Нахчыванскую Автономную Республику, являются недопустимыми. Сербия твердо придерживается принципов сохранения мира, уважения норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций, а также всецело поддерживает дальнейшее укрепление уз дружбы и партнерства с Азербайджаном", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

    Serbiya XİN İranın Naxçıvana dron hücumunu pisləyib
    Serbia's MFA condemns Iran's drone attack on Nakhchivan
