МИД Сербии осудил дроновую атаку Ирана на Нахчыван

Министерство иностранных дел Сербии осудило дроновую атаку Ирана по территории Нахчывана.

Как сообщает балканское бюро Report, во внешнеполитическом ведомстве инцидент назвали неприемлемым.

В заявлении отмечается, что в ходе этого инцидента возникла прямая угроза безопасности территории и гражданского населения.

Министерство в очередной раз подтвердило неизменную поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

"Любые попытки втягивания дружественных государств в расширение региональных конфликтов или действия, направленные на дестабилизацию обстановки в приграничных районах, включая Нахчыванскую Автономную Республику, являются недопустимыми. Сербия твердо придерживается принципов сохранения мира, уважения норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций, а также всецело поддерживает дальнейшее укрепление уз дружбы и партнерства с Азербайджаном", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.