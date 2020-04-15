МИД : Саудовская Аравия поддерживает территориальную целостность Азербайджана

"В соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и ОИС Саудовская Аравия поддерживает урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах".

Как сообщает Report со ссылкой на главу пресс-службы МИД Азербайджана Лейлу Абдуллаеву, об этом говорится в ноте, полученной МИД от саудовских коллег в связи с проведением второго тура так называемых "выборов" на оккупированных Арменией территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе.

Напомним, организованные Арменией 31 марта этого года на оккупированных территориях Азербайджанской Республики незаконные "выборы" были резко осуждены и не приняты международной общественностью.