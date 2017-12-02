МИД России: Считаем приоритетом скорейший выход на согласованный текст Конвенции о правовом статусе Каспия

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В МИД России прокомментировали предстоящую 4-5 декабря в Москве встречу министров иностранных дел прикаспийских государств.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, встреча глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана состоится в седьмой раз.

Как сообщается, внимание министров будет сфокусировано на Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а также документах, регулирующих пятистороннее сотрудничество на Каспии в различных областях, включая экономику, транспорт, военное мореплавание, борьбу с браконьерством, обеспечение безопасности мореплавания и ряде других. Главной задачей встречи является подготовка к предстоящему в Казахстане Пятому каспийскому саммиту.

"В России высоко ценят традиционно доверительный, дружественный характер диалога в рамках «каспийской пятерки», считают приоритетом скорейший выход на согласованный текст Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и дальнейшее расширение взаимовыгодных контактов стран-соседей по Каспию", - заявили в пресс-службе МИД этой страны.