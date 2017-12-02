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    МИД России: Считаем приоритетом скорейший выход на согласованный текст Конвенции о правовом статусе Каспия

    Главной задачей встречи глав МИД в Москве является подготовка к предстоящему в Казахстане Пятому каспийскому саммиту

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В МИД России прокомментировали предстоящую 4-5 декабря в Москве встречу  министров иностранных дел прикаспийских государств.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, встреча глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана состоится в седьмой раз. 

    Как сообщается, внимание министров будет сфокусировано на Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а также документах, регулирующих пятистороннее сотрудничество на Каспии в различных областях, включая экономику, транспорт, военное мореплавание, борьбу с браконьерством, обеспечение безопасности мореплавания и ряде других.  Главной задачей встречи является  подготовка к предстоящему в Казахстане Пятому каспийскому саммиту.

    "В России высоко ценят традиционно доверительный, дружественный характер диалога в рамках «каспийской пятерки», считают приоритетом скорейший выход на согласованный текст Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и дальнейшее расширение взаимовыгодных контактов стран-соседей по Каспию", - заявили в пресс-службе МИД этой страны. 

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