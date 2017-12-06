МИД России: Назначение послов - прерогатива президента России

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Москва. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Назначение послов - прерогатива президента России. Кандидатуры проходят межведомственное согласование и никогда не обсуждаются публично - такова практика. До назначения посла обязательства исполняет Временный поверенный".

Об этом российскому бюро Report заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о назначении нового посла РФ в этой стране.

Напомним, 27 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Владимира Дорохина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане. В. Дорохин находился на этой должности с 2009 года.

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