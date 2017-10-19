МИД России: Есть все шансы договориться о статусе Каспия в следующем году

© Report

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Большинство статей будущей конвенции о статусе Каспия уже согласовано, есть все шансы достичь договоренности в 2018 году. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, спецпредставитель президента по делимитации и демаркации границы с сопредельными государствами - участниками СНГ Игорь Братчиков.

"Все стороны осознают, что Конвенция будет компромиссным правовым инструментом, который должен обеспечить понятные и прозрачные правила для нашего взаимодействия в различных областях, разрешения возможных спорных вопросов, стать надежной основой для сохранения в регионе безопасной и прогнозируемой ситуации, сохранения Каспия как моря дружбы и добрососедства", - добавил дипломат, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по Каспию.

По его словам, сейчас уже согласовано абсолютное большинство статей будущей конвенции о статусе Каспийского моря. Братчиков подчеркнул, что в документе "гармонично сбалансированы потребности всех пяти стран, не ущемляются национальные интересы ни одной из них".