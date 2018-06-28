МИД России: Дети гражданки Азербайджана, подозреваемой в причастности к деятельности ИГ, вывезены из Ирака

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Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Из Ирака при содействии генерального консульства России вывезены двое малолетних россиян, мать которых является гражданкой Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"29 мая генеральному консульству России при содействии властей Курдского автономного района Ирака удалось возвратить малолетних россиян - Галидову Софью Гаджимурадовну 2013 года рождения и Галидову Сайму Гаджимурадовну 2015 года рождения. Их отец - гражданин России и мать - гражданка Азербайджана находятся в следственном изоляторе Службы по борьбе с терроризмом Курдского автономного района Ирака. В их отношении проводится расследование о причастности к террористической деятельности в рядах ИГ", - заявила М.Захарова.

По ее словам, мать решила оставить при себе третьего ребенка - он тоже является гражданином Российской Федерации.

"По информации местных властей, Галидов Юсуф Гаджимурадович в настоящее время единственный несовершеннолетний гражданин России, который находится с родителями в местах лишения свободы на территории Ирака", - добавила она.