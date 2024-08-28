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МИД РФ: Разблокировка транспортных коммуникаций должна отвечать интересам региона

МИД РФ: Разблокировка транспортных коммуникаций должна отвечать интересам региона Если говорить о транспортном коридоре "север-юг", то основная работа ведется в контактах с Азербайджаном и Ираном ведется в западном напралвении из России вдоль Каспия по азербайджанской территории и далее в Иран.
Внешняя политика
28 августа 2024 г. 18:24
МИД РФ: Разблокировка транспортных коммуникаций должна отвечать интересам региона

Если говорить о транспортном коридоре "Север-Юг", то основная работа ведется в контактах с Азербайджаном и Ираном в западном направлении из России вдоль Каспия по азербайджанской территории и далее в Иран.

Об этом, отвечая на вопрос Report об открытии транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и реализации Зангезурского маршрута в качестве одного из ответвлений коридора "Север-Юг", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что маршрут, который должен связать западные регионы Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении, обсуждается в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокировке всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

"Работа в трехсторонней рабочей группе ведется в рамках трехсторонней договоренностей [ ред. Трехстороннее заявление президентов Азербайджана, РФ и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года]", - сказала она.

По словам Захаровой, позиция Москвы по разблокированию коммуникаций между Баку и Ереваном очевидна и хорошо известна.

"Мы исходим из того, что соответствующие договоренности будут достигнуты, реализованы по обоюдному согласию сторон и на взаимно приемлемых условиях, чтобы это отвечало интересам как Азербайджана и Армении, так и соседей", - подытожила она.

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Версия на английском языке ВидеоRussian Foreign Ministry: Unblocking transport communications should meet interests of region

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