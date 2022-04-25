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МИД РФ: Москва и Баку намерены наращивать всесторонние связи

МИД РФ: Москва и Баку намерены наращивать всесторонние связи Повышение уровня отношений России и Азербайджана закономерно, стороны намерены наращивать торгово-экономические и политические связи.
Внешняя политика
25 апреля 2022 г. 11:07
МИД РФ: Москва и Баку намерены наращивать всесторонние связи

Повышение уровня отношений России и Азербайджана закономерно, стороны намерены наращивать торгово-экономические и политические связи.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Дипломат напомнил, что 22 февраля в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, "которая выводит двусторонние отношения на новый уровень". "Рассматриваем это как важную веху в наших многоплановых связях, настроены на энергичное воплощение в жизнь всех положений указанной Декларации", - сказал Гончар.

Он подчеркнул, что документ охватывает весь спектр двусторонних связей государств и предполагает более тесную внешнеполитическую координацию, наращивание торгово-экономического взаимодействия.

"Сама логика и интенсивность российско-азербайджанского сотрудничества подвела нас к закономерному повышению уровня двусторонних отношений. Весьма символично, что Декларация о союзническом взаимодействии подписана в 30-летний юбилейный год установления дипотношений", - резюмировал дипломат.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Moscow, Baku eye building up trade, economic, political ties
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Azərbaycanla münasibətlərin səviyyəsinin yüksəlməsi qanunauyğundur"

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