МИД РФ: Азербайджан занимает взвешенную позицию по Украине

Москва отмечает взвешенную позицию Баку по Украине.

Москва отмечает взвешенную позицию Баку по Украине.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

По его словам, даже в условиях беспрецедентного внешнего давления и антироссийской кампании партнеры выстраивают политику, основываясь на национальных интересах.

Мы прекрасно понимаем, с каким давлением внешних сил сталкивается руководство Азербайджана и Армении и ценим то, что и в Баку, и в Ереване при выстраивании внешнеполитического курса руководствуются прежде всего собственными национальными интересами", - сказал дипломат.