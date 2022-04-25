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МИД РФ: Азербайджан занимает взвешенную позицию по Украине

МИД РФ: Азербайджан занимает взвешенную позицию по Украине Москва отмечает взвешенную позицию Баку по Украине.
В регионе
25 апреля 2022 г. 11:03
МИД РФ: Азербайджан занимает взвешенную позицию по Украине

Москва отмечает взвешенную позицию Баку по Украине.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

По его словам, даже в условиях беспрецедентного внешнего давления и антироссийской кампании партнеры выстраивают политику, основываясь на национальных интересах.

Мы прекрасно понимаем, с каким давлением внешних сил сталкивается руководство Азербайджана и Армении и ценим то, что и в Баку, и в Ереване при выстраивании внешнеполитического курса руководствуются прежде всего собственными национальными интересами", - сказал дипломат.

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Версия на английском языке Russian MFA hails Azerbaijan's position as balanced
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Azərbaycanın tutduğu balanslı mövqeyi qeyd edirik"

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