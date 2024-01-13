МИД: Решение армян покинуть Карабахский регион Азербайджана было добровольным

В МИД Азербайджана заявили, что решение армянских жителей покинуть Карабахский регион Азербайджана было добровольным.

В МИД Азербайджана заявили, что решение армянских жителей покинуть Карабахский регион Азербайджана было добровольным.

Как передает Report , об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел к отчету комиссара Совета Европы по правам человека по итогам визита в Армению и Азербайджан 16-23 октября 2023 года.

"Как подчеркивается в отчете комиссара, этот визит, которому армянская сторона препятствовала на протяжении 30 лет оккупации азербайджанских территорий, стал первой за последние десятилетия правозащитной миссией в Карабахский регион Азербайджана", - говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что данный визит был реализован по приглашению и с согласия азербайджанского правительства, что демонстрирует прозрачность азербайджанских властей в отношениях с международными правозащитными институтами и их готовность к сотрудничеству.

В целом, доклад опровергает необоснованные инсинуации о так называемых "этнических чистках" или "насильственном перемещении" после антитеррористических мероприятий местного характера, предпринятых вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября 2023 года на его суверенных территориях, проведенных со строгими мерами предосторожности на территориях с гражданским населением, говорится в комментариях МИДа. Таким образом, визит комиссара и ее наблюдения указывают на то, что местные армяне решили добровольно покинуть Карабахский район Азербайджана без применения силы со стороны азербайджанских властей.

"Вместе с тем отчет, подготовленный после визита, к сожалению, не отражает фундаментальных реалий, связанных с общим состоянием прав человека всех пострадавших от конфликта, инициированного Арменией и приведшего к почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий", - отметили в МИД.

Было отмечено, что агрессия Армении против Азербайджана, как известно, привела к систематическим актам этнических чисток, военным преступлениям и насильственному переселению сотен тысяч азербайджанцев, в том числе детей, стариков и женщин, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Агрессия Армении нарушила основные права десятков тысяч детей, включая право на жизнь, образование, безопасность, защиту и здоровье. Мы надеялись, что подобные свидетельства, вызвавшие вражду между двумя народами региона, будут адекватно освещены в наблюдениях комиссара", - говорится в комментарии.

В МИД выразили сожаление, что комиссар Совета Европы в своем отчете по визиту в Азербайджан и Армению не отразила итоги встреч с азербайджанцами, пережившими Ходжалинский геноцид, и членами Общины Западного Азербайджана, изгнанными со своих родных земель на территории современной Армении.

В ведомстве отметили, что это обеспечило бы более комплексный подход к вопросам прав человека, в том числе на возвращение на родные земли, которые призван охватить отчет.