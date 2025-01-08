МИД: Абсурдно, что Армения, препятствуя реинтеграции армянских жителей в Азербайджан, говорит о международном праве

Заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна на пресс-конференции 8 января 2025 года относительно "Общины Западного Азербайджана" и в целом о депортации азербайджанцев с территории нынешней Армении являются фальсификацией истории со стороны

Заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна на пресс-конференции 8 января 2025 года относительно "Общины Западного Азербайджана" и в целом о депортации азербайджанцев с территории нынешней Армении являются фальсификацией истории со стороны Армении.

Как передает Report , об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что массовое переселение армян на Южный Кавказ в течение последних двухсот лет и вытеснение азербайджанцев с их исторических земель является историческим фактом.

"В результате этого поэтапного плана азербайджанцы были изгнаны с территории, ныне называемой Арменией, – их родных исторических земель, где они жили тысячелетиями, подверглись массовым убийствам, были уничтожены тысячи историко-культурных памятников и поселений, принадлежащих нашему народу, изменены названия более 2 000 топонимов. Только в течение 1948-1953 годов около 150 тысяч азербайджанцев были массово и насильственно депортированы со своих исторических земель на территории нынешней Армении. Кроме того, в 1987-1991 годах произошла очередная депортация азербайджанцев с их историко-этнических земель, в результате которой более 250 тысяч азербайджанцев были изгнаны из Армении. Существуют исторические и юридические документы, подтверждающие все это.

Утверждения министра иностранных дел Армении о том, что во время последней депортации азербайджанцам якобы была выплачена компенсация и они добровольно покинули территории, также полностью безосновательны. Только факт убийства 216 азербайджанцев в 1987-1991 годах как часть политики этнической чистки еще раз доказывает, насколько мучительно и кроваво осуществлялась политика этнической чистки против азербайджанцев.

В свете вышесказанного, лицемерно представлять использование Азербайджаном выражения "Община Западного Азербайджана" как "нарушение международного права" или "территориальные претензии". Отрицание армянскими официальными лицами под различными предлогами права азербайджанцев вернуться на свои земли является наглядным примером цели "арменизировать" азербайджанские территории и всячески препятствовать возвращению азербайджанцев.

Высказывания и политика бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна, который представлял присутствие азербайджанцев в регионе как проблему и заявлял, что этническая чистка азербайджанцев и оккупация азербайджанских территорий являются "решением 600-летней проблемы", а также последующих армянских лидеров показали, что расистско-шовинистическая национальная идеология всегда составляла идеологическую направленность Армении.

Кроме того, абсурдно, что Армения сейчас говорит о международном праве, когда после войны 2020 года она отказалась вывести свои вооруженные силы, продолжила политику милитаризации и незаконную деятельность на территориях с армянским населением, препятствовала процессу реинтеграции армянских жителей в Азербайджан.

Вместо того чтобы попирать права представителей "Общины Западного Азербайджана", насильственно изгнанных со своих родных земель на территории нынешней Армении, и всячески препятствовать диалогу с ними, армянская сторона должна ответить на призывы этой общины к диалогу с целью мирного, достойного и безопасного возвращения. Практическим показателем того, что Армения отказалась от концепции "этнической несовместимости" и "титула моноэтнического государства на основе этнической чистки" и выбрала мирное сосуществование, может стать именно создание условий для возвращения членов "Общины Западного Азербайджана" на свои исторические земли", - говорится в комментарии А.Гаджизаде.