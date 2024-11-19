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МИД: Азербайджан стал основным соавтором резолюции ООН по пропавшим без вести лицам

МИД: Азербайджан стал основным соавтором резолюции ООН по пропавшим без вести лицам 09:53
Внешняя политика
19 ноября 2024 г. 10:15
МИД: Азербайджан стал основным соавтором резолюции ООН по пропавшим без вести лицам

Азербайджан стал основным соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Пропавшие без вести лица", к которой присоединились 56 стран-членов организации.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении МИД и Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана касательно принятой третьим комитетом Генассамблеи резолюции за номером A/C.3/79/L.35.

В резолюции, которая представляется каждые два года с 2002 года, отмечается, что исчезновение людей в результате вооруженных конфликтов причиняет тяжкие страдания их семьям и негативно влияет на усилия по прекращению конфликтов. Подчеркивается важность прекращения безнаказанности за нарушения международного гуманитарного права и прав человека в отношении пропавших без вести.

Резолюция призывает страны, участвующие в вооруженных конфликтах, принять все необходимые меры для предотвращения исчезновения людей, надлежащего расследования условий и определения их судеб. Впервые в этом году в резолюции также выражается обеспокоенность тем, что мины препятствуют усилиям по выяснению судеб пропавших. Документ также подчеркивает необходимость сотрудничества в безопасном поиске останков людей.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что вопрос пропавших без вести занимает важное место в повестке страны. "В результате агрессии Армении в начале 1990-х годов пропало без вести около 4000 азербайджанцев, в том числе гражданские лица, дети и женщины. Еще 6 граждан Азербайджана пропали без вести во время Отечественной войны 2020 года.

С 2023 года Азербайджан организует международные конференции для повышения осведомленности по этому вопросу. Декларация международной конференции "Решение проблемы пропавших без вести: поддержка права семей знать правду", состоявшейся 2-3 октября 2024 года в Баку под совместной организацией Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и Международного комитета Красного Креста, была официально распространена в качестве документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН", - отметили в ведомстве.

В заявлении говорится, что несмотря на технологический прогресс последних лет, значительно повысивший эффективность поиска и идентификации пропавших без вести, статистика показывает резкий рост их числа - более 212 тыс. человек. На фоне этих фактов резолюция Генеральной Ассамблеи сохраняет свою актуальность в международной повестке дня.

"Азербайджан продолжит уделять приоритетное внимание мобилизации международных усилий для выяснения судеб пропавших без вести лиц", - добавили в МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA issues press release on adoption of UN Resolution on 'Missing persons'
Версия на азербайджанском языке XİN BMT komitəsinin itkin düşmüş şəxslərlə bağlı Azərbaycanın həmmüəllif olduğu qətnamə barədə məlumat yayıb

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