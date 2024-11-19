МИД: Азербайджан стал основным соавтором резолюции ООН по пропавшим без вести лицам

09:53

Азербайджан стал основным соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Пропавшие без вести лица", к которой присоединились 56 стран-членов организации.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении МИД и Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана касательно принятой третьим комитетом Генассамблеи резолюции за номером A/C.3/79/L.35.

В резолюции, которая представляется каждые два года с 2002 года, отмечается, что исчезновение людей в результате вооруженных конфликтов причиняет тяжкие страдания их семьям и негативно влияет на усилия по прекращению конфликтов. Подчеркивается важность прекращения безнаказанности за нарушения международного гуманитарного права и прав человека в отношении пропавших без вести.

Резолюция призывает страны, участвующие в вооруженных конфликтах, принять все необходимые меры для предотвращения исчезновения людей, надлежащего расследования условий и определения их судеб. Впервые в этом году в резолюции также выражается обеспокоенность тем, что мины препятствуют усилиям по выяснению судеб пропавших. Документ также подчеркивает необходимость сотрудничества в безопасном поиске останков людей.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что вопрос пропавших без вести занимает важное место в повестке страны. "В результате агрессии Армении в начале 1990-х годов пропало без вести около 4000 азербайджанцев, в том числе гражданские лица, дети и женщины. Еще 6 граждан Азербайджана пропали без вести во время Отечественной войны 2020 года.

С 2023 года Азербайджан организует международные конференции для повышения осведомленности по этому вопросу. Декларация международной конференции "Решение проблемы пропавших без вести: поддержка права семей знать правду", состоявшейся 2-3 октября 2024 года в Баку под совместной организацией Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и Международного комитета Красного Креста, была официально распространена в качестве документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН", - отметили в ведомстве.

В заявлении говорится, что несмотря на технологический прогресс последних лет, значительно повысивший эффективность поиска и идентификации пропавших без вести, статистика показывает резкий рост их числа - более 212 тыс. человек. На фоне этих фактов резолюция Генеральной Ассамблеи сохраняет свою актуальность в международной повестке дня.

"Азербайджан продолжит уделять приоритетное внимание мобилизации международных усилий для выяснения судеб пропавших без вести лиц", - добавили в МИД.