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МИД: Провокация Армении служит повышению напряженности в регионе

МИД: Провокация Армении служит повышению напряженности в регионе Министерство иностранных дел Азербайджана резко осудило террористические и провокационные действия находящихся в зоне временного размещения российских миротворцев незаконных армянских формирований, которые сегодня убили азербайджанского солдата, передает
Внешняя политика
14 октября 2021 г. 22:27
МИД: Провокация Армении служит повышению напряженности в регионе

Министерство иностранных дел Азербайджана резко осудило террористические и провокационные действия находящихся в зоне временного размещения российских миротворцев незаконных армянских формирований, которые сегодня убили азербайджанского солдата, передает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

В МИД подчеркнули, что подобный шаг является грубым нарушением обязательств, которые Армения взяла на себя в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

"Провокация Армении служит повышению напряженности в регионе", - указали в ведомстве.

В министерстве добавили, что совершенная во время встречи глав МИД Азербайджана и Армении провокация демонстрирует реваншистскую позицию Армении и является попыткой помешать деятельности российских миротворцев.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistanın təxribatı vəziyyətin gərginləşdirilməsinə xidmət edir

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