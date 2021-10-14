МИД: Провокация Армении служит повышению напряженности в регионе

Министерство иностранных дел Азербайджана резко осудило террористические и провокационные действия находящихся в зоне временного размещения российских миротворцев незаконных армянских формирований, которые сегодня убили азербайджанского солдата, передает

Министерство иностранных дел Азербайджана резко осудило террористические и провокационные действия находящихся в зоне временного размещения российских миротворцев незаконных армянских формирований, которые сегодня убили азербайджанского солдата, передает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

В МИД подчеркнули, что подобный шаг является грубым нарушением обязательств, которые Армения взяла на себя в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

"Провокация Армении служит повышению напряженности в регионе", - указали в ведомстве.

В министерстве добавили, что совершенная во время встречи глав МИД Азербайджана и Армении провокация демонстрирует реваншистскую позицию Армении и является попыткой помешать деятельности российских миротворцев.