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МИД: Провокации Армении являются препятствием мирным усилиям Азербайджана

МИД: Провокации Армении являются препятствием мирным усилиям Азербайджана Постоянные провокации Армении являются препятствием мирным и созидательным усилиям Азербайджана».
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 04:38
МИД: Провокации Армении являются препятствием мирным усилиям Азербайджана

Постоянные провокации Армении являются препятствием мирным и созидательным усилиям Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом.

Азербайджанский дипломат рассказал о текущей ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период для установления мира и безопасности в регионе, открытия транспортных путей и коммуникаций, обеспечения достойного возвращения на свои земли вынужденных переселенцев, выселенных в результате почти 30-летней оккупации. Было доведено до сведения, что постоянные провокации, совершенные Арменией, невыполнение возложенных на нее обязательств являются препятствием для мирных и созидательных усилий Азербайджана в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Ermənistanın təxribatları Azərbaycanın sülh və quruculuq səylərinə maneədir”

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