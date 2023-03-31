МИД: Провокации Армении являются препятствием мирным усилиям Азербайджана

Постоянные провокации Армении являются препятствием мирным и созидательным усилиям Азербайджана».

Постоянные провокации Армении являются препятствием мирным и созидательным усилиям Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом.

Азербайджанский дипломат рассказал о текущей ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период для установления мира и безопасности в регионе, открытия транспортных путей и коммуникаций, обеспечения достойного возвращения на свои земли вынужденных переселенцев, выселенных в результате почти 30-летней оккупации. Было доведено до сведения, что постоянные провокации, совершенные Арменией, невыполнение возложенных на нее обязательств являются препятствием для мирных и созидательных усилий Азербайджана в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.