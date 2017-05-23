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    МИД: Проверяется наличие граждан Азербайджана среди погибших и раненых в результате взрыва в Манчестере

    В случае наличия каких-либо вестей будет предоставлена дополнительная информация

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджанской Республики в Великобритании через местные органы проверяет наличие граждан Азербайджана среди погибших и раненых в результате взрыва в Манчестере.

    Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    "В случае наличия каких-либо вестей будет предоставлена дополнительная информация" - добавил Х. Гаджиев.

    Отметим, что 22 мая в вечерние часы во время концерта на "Манчестер-арене" произошел взрыв. В ходе инцидента погибли 22, пострадали около 60 человек.

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