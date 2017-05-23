МИД: Проверяется наличие граждан Азербайджана среди погибших и раненых в результате взрыва в Манчестере

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджанской Республики в Великобритании через местные органы проверяет наличие граждан Азербайджана среди погибших и раненых в результате взрыва в Манчестере.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В случае наличия каких-либо вестей будет предоставлена дополнительная информация" - добавил Х. Гаджиев.

Отметим, что 22 мая в вечерние часы во время концерта на "Манчестер-арене" произошел взрыв. В ходе инцидента погибли 22, пострадали около 60 человек.