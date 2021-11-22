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Президенты Азербайджана и Ирана могут встретиться в Ашхабаде

Президенты Азербайджана и Ирана могут встретиться в Ашхабаде 14:07 "Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Ибрахим Раиси могут встретиться в рамках Саммита Организации экономического сотрудничества, который планируется провести в столице Туркменистана Ашхабаде".
Внешняя политика
22 ноября 2021 г. 14:26
Президенты Азербайджана и Ирана могут встретиться в Ашхабаде
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"Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Ибрахим Раиси могут встретиться в рамках Саммита Организации экономического сотрудничества, который планируется провести в столице Туркменистана Ашхабаде".

Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом на пресс-конференции 22 ноября заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул также, что визит заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран был важным и конструктивным.

Саммит Глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет под председательством Туркменистана в Ашхабаде 28 ноября.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Iranian presidents may meet in Ashgabat
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan və İran prezidentləri Aşqabadda görüşə bilər"

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