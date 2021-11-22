Президенты Азербайджана и Ирана могут встретиться в Ашхабаде

14:07 "Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Ибрахим Раиси могут встретиться в рамках Саммита Организации экономического сотрудничества, который планируется провести в столице Туркменистана Ашхабаде".

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Ибрахим Раиси могут встретиться в рамках Саммита Организации экономического сотрудничества, который планируется провести в столице Туркменистана Ашхабаде".

Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом на пресс-конференции 22 ноября заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул также, что визит заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран был важным и конструктивным.

Саммит Глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет под председательством Туркменистана в Ашхабаде 28 ноября.