Президенты Азербайджана и Ирана могут встретиться в Ашхабаде

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Ибрахим Раиси могут встретиться в рамках Саммита Организации экономического сотрудничества, который планируется провести в столице Туркменистана Ашхабаде".
Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом на пресс-конференции 22 ноября заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Представитель иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул также, что визит заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран был важным и конструктивным.
Саммит Глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет под председательством Туркменистана в Ашхабаде 28 ноября.