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МИД: После Второй Карабахской войны жертвами мин стали 303 азербайджанца

МИД: После Второй Карабахской войны жертвами мин стали 303 азербайджанца Вопреки положению заявления от 10 ноября 2020 года о прекращении всех военных действий и другим международным обязательствам, в результате минирования азербайджанских территорий Арменией, доставки и установки на азербайджанских землях мин производства 202
Внешняя политика
29 июля 2023 г. 09:45
МИД: После Второй Карабахской войны жертвами мин стали 303 азербайджанца

Вопреки положению заявления от 10 ноября 2020 года о прекращении всех военных действий и другим международным обязательствам, в результате минирования азербайджанских территорий Арменией, доставки и установки на азербайджанских землях мин производства 2021 года, а также целенаправленного игнорирования международным сообществом минной угрозы со стороны Армении, с ноября 2020 года жертвами мин стали 303 азербайджанца, в том числе двое журналистов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана о последней ситуации в регионе.

В заявлении отмечается, что Армения, вопреки обязательствам, не вывела полностью свои вооруженные силы с территорий Азербайджана, напротив, осуществляет их ротацию через Лачынскую дорогу, снабжает их боеприпасами, продолжает их финансирование за счет государственного бюджета Армении, занимается разграблением природных ресурсов Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra 303 azərbaycanlı mina qurbanına çevrilib"

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