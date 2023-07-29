МИД: После Второй Карабахской войны жертвами мин стали 303 азербайджанца

Вопреки положению заявления от 10 ноября 2020 года о прекращении всех военных действий и другим международным обязательствам, в результате минирования азербайджанских территорий Арменией, доставки и установки на азербайджанских землях мин производства 202

Вопреки положению заявления от 10 ноября 2020 года о прекращении всех военных действий и другим международным обязательствам, в результате минирования азербайджанских территорий Арменией, доставки и установки на азербайджанских землях мин производства 2021 года, а также целенаправленного игнорирования международным сообществом минной угрозы со стороны Армении, с ноября 2020 года жертвами мин стали 303 азербайджанца, в том числе двое журналистов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана о последней ситуации в регионе.

В заявлении отмечается, что Армения, вопреки обязательствам, не вывела полностью свои вооруженные силы с территорий Азербайджана, напротив, осуществляет их ротацию через Лачынскую дорогу, снабжает их боеприпасами, продолжает их финансирование за счет государственного бюджета Армении, занимается разграблением природных ресурсов Азербайджана.