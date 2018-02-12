МИД подтвердил гибель гражданина Азербайджана в результате крушения российского самолета

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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "Министерства иностранных дел, по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел в скоординированной форме расследовали наличие граждан Азербайджанской Республики среди жертв крушения совершавшего рейс по маршруту Москва-Орск самолета, принадлежавшего саратовским авиалиниям".

Об этом Report, сообщил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

"Погибший во время крушения самолета житель Евлахского района Гахраманов Намиг Инаят оглу, рожденный 5 мая 1971 года, является гражданином Азербайджанской Республики.

В связи с этим вопросом посольство Азербайджана в России и соотвествующие структуры поддерживают связь с соотвествующими российскими госорганизациями", - подчеркнул руководитель пресс-службы.