МИД: Подписанный между ЕС и Арменией документ противоречит мирной повестке Баку и Еревана

Официальный Баку выразил серьезную обеспокоенность содержанием документа "Стратегическая повестка для партнерства ЕС–Армения", подписанного по итогам VI заседания Совета партнерства в Брюсселе.

Как сообщает Report, в комментарии МИД Азербайджана подчеркивается, что документ противоречит постконфликтным реалиям и идет вразрез с повесткой мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

По данным МИД, приоритетизация ряда вопросов, связанных с искаженным представлением ситуации в регионе, вызывает глубокое беспокойство и наносит ущерб перспективам сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

В документе содержится формулировка "карабахские армяне, ставшие перемещенными лицами после военных действий Азербайджана" и их относят к категории "беженцев". Баку назвал это открытым проявлением предвзятости, напомнив, что лица покинули регион добровольно после отказа армянских жителей от предложенного Азербайджаном плана реинтеграции.

"Определение этой темы как одного из приоритетов партнерства между ЕС и Арменией является наглядным примером предвзятости в отношении Азербайджана", - отметили в МИД.

В ведомстве также отметили, что положение в разделе о возможном вкладе ЕС в процессы нормализации в регионе, предусматривающее полную, немедленную и эффективную реализацию всех соответствующих решений Международного суда, однозначно предполагает известные претензии, выдвинутые Арменией против Азербайджана.

"Вынесение на повестку дня третьей стороной вопроса, который напрямую касается Азербайджана и Армении и носит исключительно двусторонний характер, является не только полностью нелогичным, но и игнорирует наличие легитимных судебных претензий Азербайджана к Армении.

Учитывая положение о снятии таких претензий в парафированном в Вашингтоне мирном соглашении, затрагивание этого вопроса в документе ЕС–Армения противоречит самому мирному процессу и вызывает серьезные вопросы относительно декларируемых намерений Армении", - говорится в заявлении.

Официальный Баку также назвал недопустимым и грубым искажением реальности отнесение армянских лиц, обвиненных и осужденных за преступления против человечности и военные преступления, к категории "пленных" и определение их освобождения как отдельного приоритета.

Также отмечается наличие в документе ЕС–Армения многочисленных положений, поддерживающих лишенную регионального консенсуса инициативу Армении "мирный перекресток". "Однако проект TRIPP, который был достигнут в ходе важнейшего этапа процесса нормализации - на саммите 8 августа в Вашингтоне, ни разу не упомянут, что также вызывает серьезную обеспокоенность. Это вызывает вопросы относительно серьезности намерений Армении выполнять взятые на себя обязательства по TRIPP, а также относительно заявленной ЕС о поддержке этого проекта", - подчеркнули в МИД.

В ведомстве напомнили об обязательствах о недопущении размещения на общей границе вооруженных сил третьих сторон, что отражено в статье 7 парафированного проекта мирного соглашения. "Приоритетное внимание в документе уделено не прекращению деятельности Миссии наблюдателей ЕС в Армении (EUMA), которая используется как инструмент пропаганды против Азербайджана, а наоборот - сохранению ее присутствия и обеспечению полной оперативности. Это является еще одним поводом для беспокойства. Кроме вышеуказанных вопросов, акцентирование военных и оборонных тем среди приоритетов служит милитаризации Армении", - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что упомянутые положения возвращают элементы прошлого конфликта на повестку дня и вызывают серьезные сомнения относительно намерений Армении. "Мы ожидаем, что Армения и ЕС предпримут конкретные шаги по устранению этих вредоносных, не отражающих реалии пунктов. Со своей стороны мы будем внимательно следить за ситуацией и сделаем необходимые выводы", - добавили в ведомстве.