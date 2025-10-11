Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
- 11 октября, 2025
- 13:30
Министр иностранных дел Азербайджана провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице пакистанского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".
Отмечается, что главы дипведомств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и гуманитарный кризис в Газе.
Министры также обменялись мнениями о более широких усилиях арабских и мусульманских стран по содействию миру и стабильности в регионе, а также предстоящего саммита (по Газе, 14 октября - ред.) в Шарм-эль-Шейхе (Египет).
Deputy Prime Minister/Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 today spoke with the Foreign Minister of Azerbaijan, Jeyhun Bayramov @Bayramov_Jeyhun.— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) October 11, 2025
