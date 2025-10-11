Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026
    Внешняя политика
    • 11 октября, 2025
    • 13:30
    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Азербайджана провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице пакистанского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

    Отмечается, что главы дипведомств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и гуманитарный кризис в Газе.

    Министры также обменялись мнениями о более широких усилиях арабских и мусульманских стран по содействию миру и стабильности в регионе, а также предстоящего саммита (по Газе, 14 октября - ред.) в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

    Лента новостей