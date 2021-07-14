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МИД: Осуждаем попытки Армении подорвать хрупкий мир в регионе обстрелами азербайджанских позиций

МИД: Осуждаем попытки Армении подорвать хрупкий мир в регионе обстрелами азербайджанских позиций Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) распространило заявление в связи с обстрелом вооруженными силами Армении позиций Азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республи
Внешняя политика
14 июля 2021 г. 14:21
МИД: Осуждаем попытки Армении подорвать хрупкий мир в регионе обстрелами азербайджанских позиций

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) распространило заявление в связи с обстрелом вооруженными силами Армении позиций Азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, в тексте заявления говорится:

"Как ранее сообщило Министерство обороны Азербайджанской Республики, 14 июля 2021 года вооруженные силы Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе, в результате чего один наш военнослужащий был ранен.

Мы решительно осуждаем попытки армянской стороны нарушить хрупкий мир в регионе последовательными обстрелами азербайджанских позиций в последние дни.

Недопустимо, чтобы в то время, когда Азербайджан предпринимает шаги по обеспечению мира, сотрудничества и устойчивого развития в регионе, Армения демонстрировала такой деструктивный подход.

Вся ответственность за подобное развитие ситуации в регионе лежит на Армении".

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Версия на английском языке Baku strongly condemns Yerevan's attempts to disrupt fragile peace by shelling Azerbaijani positions
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistanın ardıcıl şəkildə Azərbaycan mövqelərini atəşə tutaraq, bölgədəki kövrək sülhü pozmaq cəhdlərini qətiyyətlə qınayırıq"

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